暗諷韓國瑜不常在 蔡英文：捷運紅線延伸林園如期完成

2019-06-04 22:53

〔記者洪臣宏／高雄報導〕總統蔡英文今天傍晚到高雄市林園區三元殿參香，她暗酸市長韓國瑜要把總統府遷到高雄說法，強調她現在就和高雄人在一起，選前答應的建設一定會做，捷運紅線延伸林園一定會如期如實完成。

蔡英文在總統府祕書長陳菊、行政院副院長陳其邁、內政部長徐國勇、立委林岱樺、市議員韓賜村等人陪同下前往三元殿參香，受到民眾熱烈歡迎，蔡英文在初選民調前夕直搗韓國瑜戶籍地，令人側目，林園人除了張貼支持「辣台妹」標語，也掛上「捷運紅線延伸林園」布條，擔心該建設因改朝換代而跳票。

陳菊、陳其邁均強調對高雄市、林園建設會持續進行，尤其是捷運紅線延伸林園，陳其邁暗諷有人說他比市長還常到林園，林岱樺更說市長只有到林園看過「市境之南樹」一次，不像以前市府團隊每1、2周都會到林園。蔡英文表示，她選前答應延伸林園不會跳票，會如期如實完成。

蔡英文致詞時，細數減稅、年金改革、潛艦國造、國艦國造等政績，強調她完成了之前總統做不到的事，暗酸韓國瑜凱道上發表恢復年改言論引起爭論後，又發出聲明澄清，強調年改是對的，年金至少30年不會破產。

蔡英文說，美國智庫警告台灣2020若選錯總統，恐是最後一次民主選舉，她問，要選講話、立場不清楚，曖昧、妥協被迫進入統一進程領導人，還是能守住台灣主權、民主自由的領導人，答案很清楚，「那就是我」，她援引「房子蓋一半、不要換師傅」俚語，呼籲支持她贏得初選及大選。

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