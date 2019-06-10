蔡英文參觀LINE台灣辦公室 獲贈全球第一座榮譽LINE公民獎座

2019-06-10 18:35

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統府發言人林鶴明表示，總統持續關心跨國企業在台灣營運情況，繼上週參訪Yahoo奇摩辦公室後，今（10）日總統偕同經濟部長沈榮津、工業局局長呂正華，參訪台灣民眾很熟悉使用的LINE台灣辦公室（台灣連線股份有限公司），瞭解LINE團隊在台灣的營運狀況和投資規劃，以及目前提供的多元數位服務現況。

在LINE全球事業拓展部姜玄玭資深副總裁及台灣連線股份有限公司陳立人董事總經理的介紹下，總統先就目前LINE全球市場概況，用戶數現況及服務內容聽取簡報。LINE表示，LINE貢獻給台灣的數位經濟產值高達305億新台幣，未來還會加碼投資台灣30億新台幣。

此外，台灣LINE貼圖原創市集，目前累計貼圖產值約20億，提供了台灣設計家一個創作營收的平台。

總統也特別聽取將在2019年7月正式上線的LINE數位當責計畫。LINE與行政院合作，持續和政府共同對抗假訊息，林鶴明表示，總統對此表示肯定，期盼透過更多的官方訊息查證帳號，有助於遏止假訊息的傳佈。總統也希望大家多宣傳LINE TODAY謠言破解專區，讓更多民眾知道這個功能。

簡報結束後，總統一行參訪了辦公室並體驗員工咖啡吧，總統也對於活潑的辦公室設計很感興趣，除了和熊大合影外，還好奇的問熊大的國籍。林鶴明表示，因「小英的日常」貼圖創作者「蠢羊與奇怪生物」獲得了4月份的新人MVP，總統今天也一起觀禮。姜玄玭副總裁也代表LINE總部，致贈全球第一座「Honorary LINER」榮譽LINE公民獎座給總統做紀念。

總統分享參訪心得時表示，自己在江湖上這麼久，因為貼圖，第一次領到新人獎，很謝謝創作者跟他分享這個獎項的榮耀。此外總統也肯定LINE和政府跟公民團隊，一起努力消滅錯假訊息，一起讓台灣民主變得更好。隨後總統並與員工在亞洲最大的熊大玩偶前合影留念。

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