曾親手發4張核電許可證 卸任後卻轉念開綠能公司

美國前核能管制委員會主席Gregory Jaczko，認為再生能源取代核電是未來趨勢。（資料照）

2019-06-10 22:28

〔即時新聞／綜合報導〕美國前核能管制委員會主席Gregory Jaczko，日前在華盛頓郵報（The Washington Post）撰文，分享自身從核電轉為支持再生能源的一些觀點，並指出核電這項技術不再是應對氣候變遷的可行戰略，也不再是具有市場競爭力的事業。核電是危險，昂貴和不可靠的，放棄它不會帶來氣候末日。

他回憶，早期他認為核能是安全且有效對抗氣候變遷的，但過程中慢慢轉為質疑。2009年他獲得歐巴馬的提名，任命為美國核能管制委員會主席。

他指出，在福島核災發生之前，大家接受核電的潛在風險是比較容易的事，因為核電廠降低許多燃煤和燃汽發電比例，能對抗燃燒產生的有害氣體及溫室效應。但在福島事件之後，各國也開始質疑核電的安全性，成本逐漸降低的再生能源將取代這種高成本的核電。

日本推估福島核災至少造成1800億美元的損失，也重創地區經濟，更可怕的是，數十萬人至今無法返回家園，核電潛藏的災害風險是巨大的。

Gregory Jaczko透露，在福島核災後，美國業者害怕失去利益，全力遊說國會核能安全無虞，強化檢測的措施因而難以推動。接著，核管會批准了數十年來首次的4張許可證，給喬治亞州和南卡羅來納州的核電廠興建計畫。

美國那4座災後批准興建的核電廠，至今仍尚未開張，南卡羅來納反應爐耗費90億美金，卻連一度電也沒有生產，於2017年計畫取消。喬治亞州反應爐工期不斷延長，耗費金額從140億美元暴增到280億美元。Gregory Jaczko強調，歷史證明，核電廠從建造到運轉，都是非常花錢的。

他寫道，核電的支持者都會以低碳排量做為他們的主張。但在福島事故8年後，日本50座反應爐中只有不到10座恢復營運，碳排放量卻已降至事故發生前的水準之下。這是如何做到的？答案是日本在能源效率和太陽能方面取得了重大進展，在他們放棄核能後，全力發展再生能源所達成的成果。

再生能源經過長年的發展，成本逐漸降低，發電效率也逐漸提高，已經取代核能成為最乾淨的能源，2016年時，Gregory Jaczko察覺到這些趨勢，成立了一家建造離岸風電的公司。他說「現在真正的選擇是：要拯救地球，還是拯救垂死的核能工業。我選擇拯救地球。」。

Gregory Jaczko於2009至2012年擔任「核能管制委員會」主席。（圖擷取自維基百科）

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