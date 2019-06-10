逢龍必反？純白婚禮及午茶生活節紛喊停！

2019-06-10 15:12

〔記者歐素美／台中報導〕逢「龍」必反？前台中市長林佳龍時代，市府觀旅局為促進台中與日本交流，每年遴選兩對夫婦到日本參加長野縣駒根市在「千疊敷山谷」舉辦的「純白婚禮」今年起喊停，連續舉辦3年的台中午茶生活節也將喊停；觀旅局長林筱淇表示，推展觀光等作法並未喊停，只是改為參加東京旅展及「台灣珍奶節X好茶好餅」等方式進行。

林佳龍上台後，前觀旅局長陳盛山為促進台中與日本交流，與日本長野縣駒根市合作純白婚禮活動，每年遴選兩對新婚夫妻赴日交流，相關機票、食宿、交通、日式婚禮和服及妝髮費用由市府全額補助，到日本駒根市千疊敷山谷參加日式婚禮，在雪白山景中許下終身承諾，體驗白色浪漫，希望也藉此帶動台日觀光。

此外，珍珠奶茶發源於台中，太陽餅等糕餅更是台中特產，林佳龍上台後，觀旅局為推廣台中好茶好餅，每年11至12月舉辦「午茶生活節」，邀集飯店、茶飲、糕餅業者等參加，已連續舉辦3年，業者表示，確實帶來廣告等效益，但也傳出即將喊停，遭外界質疑，盧秀燕市長上台後「逢龍必反」。

觀旅局長林筱淇表示，市府推動觀光從未喊停，純白婚禮因效益不大，未有帶動台中觀光等具體成效，才決定改以7月份參加東京旅展的方式進行，因東京旅展較能接觸到日本東京當地的居民及普羅大眾，效果應該會比較大，市府才調整方向。

至於過去舉辦的午茶生活節，林筱淇說，以往活動的目標發散，民眾根本不知道台中什麼茶或什麼餅有名，因此，將改為「台灣珍奶節Ｘ好茶好餅」，希望聚焦在台中發源的珍珠奶茶較及知名糕餅上，以達到宣傳及帶來商機的效果，預計6月底、7月初舉行，並非「逢龍必反」。

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