郭董籲勿簽初選公約 朱立倫：公約就是大家遵守規範

2019-06-10 14:08

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨今公布黨內總統初選5人名單，並隨附一份公約，要求「絕不惡意攻訐其他參選同志，並將約束支持者不得有挑釁攻訐作為」；對此，前新北市長朱立倫今日受訪表示，國民黨有一個公約，只要是藍軍支持者，無論支持韓國瑜、郭台銘或朱立倫，絕對不要去講「非誰不投」。

針對鴻海董事長郭台銘拒絕簽署公約，更呼籲黨內其他參選人都不要簽，朱立倫表示，「一個公約就是大家遵守規範」，他希望大家都能有圓滿的成果，畢竟這是國民黨黨內選舉，希望大家能夠「比好不比爛」，大家彼此加油鼓勵，郭董一些好的建議，都可以討論，最重要是能夠團結一致。

此外，朱立倫今日在飛碟午餐廣播節目談及，在「三腳督」民調中，他對上蔡英文民調都差不多，現在比較擔憂一件事，韓市長原來領先的幅度很高，現在民調變成往下降，郭台銘董事長支持度沒有上升，這是國民黨最大的危機。

朱立倫提及，國民黨有一個公約，他一直認為一件事情，只要是藍軍支持者，不管是支持韓國瑜、支持郭台銘、支持朱立倫，或原本支持王金平前院長的，絕對不要去講「非誰不投」，或講「是誰就不投」。

朱立倫表示，現在是黨內兩軍對壘、三軍對立，最常聽到一句話就是「非誰不投」或「是誰就不投」，這些話都是表達反對的，這是非常嚴重的情況。

他指出，再從政黨支持度來看，半年前國民黨領先民進黨10%，當時大家是討厭民進黨的，這半年來民進黨政黨支持度約上升5、6個百分點，國民黨政黨支持度下滑4、5個百分點，兩黨政黨支持度變成差不多。

他提及，台北市長柯文哲每天期待民進黨分裂，民進黨初選本週會結束，民進黨分裂機會不大，國民黨紛紛擾擾後，支持者可能就不投了，或改投柯文哲，這種情況最後就是讓柯漁翁得利。

朱立倫進一步批評，現在看不到民進黨政府具體作為，整個被意識形態綁架，有天他和侯友宜市長聊天，談到他們每天都在講政策和政見，「柯文哲卻在那邊耍寶、吃便當、抓抓頭、做個秀，整個是譁眾取寵，譁眾取寵的事我還真的做不來！」

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