屏東惡臭養雞場 黃國赴監院控屏縣府包庇議員

2019-06-10 12:32

〔記者謝君臨／台北報導〕時代力量立委黃國昌指控，由民進黨議員周碧雲設立的「樂樂養雞場」涉及多起違法事實，黃繼上週赴屏東縣枋寮鄉會勘後，今再前往監察院告發，批評屏東縣政府包庇縱容、拖延不依法裁罰並廢止畜牧場登記，要求彈劾違法失職官員並予以糾正，若不處理，他將號召鄉親大遊行，讓政府聽見人民的怒吼。

黃國昌表示，針對屏東縣議會議長周典論、議員周碧雲，此一周氏家族在屏東長期違法濫權，欺壓屏東鄉親，他過去一段時間已在立法院多次質詢，已公開揭露了，因為涉及的案件非常多，必須要一件一件爬梳。

黃國昌說，上週他到屏東會勘，主要是因他在立院經濟委員會質詢農委會主委陳吉仲時，陳說不知道此事，承諾會處理，他相信，沒想到事情卻繼續擺爛；他到屏東枋寮「樂樂養雞場」會勘的前兩天曾公開發言，邀請相關官員到場，周碧雲也回文說「歡迎大家去」，沒想到到場後大門深鎖，屏縣府沒有任何官員來。

黃國昌指出，周碧雲所開設的5家養雞場，其實是1家，為何要分割成5家？是因為如果只有1家，沒辦法迴避必須要提出水污染防治及廢棄物清理計畫，但他們完全沒有做，帶給鄉親痛苦，屏縣府還公開說謊，說已發函鄉公所10次，要求處理，但相關法規的權責機關都是屏縣府，縣府長期包庇、沒有擔當，有屏東縣議員看不下去，把厚厚的全部資料提供給他。

黃國昌說，2015年，枋寮鄉公所就曾發文，要求屏縣府廢止「樂樂」等畜牧場的容許使用同意書，且要註銷畜牧場登記證書，結果屏縣府拒絕，指要請畜牧場針對問題輔導改善；黃痛批，枋寮鄉親已臭到受不了，違法明確，公所也已講話，屏縣府不斷把責任推出，到底要輔導改善什麼？還在推卸責任。

此外，農委會也曾發函屏縣府，指該5場同一個圍籬、共同出入口，有同一個負責人或其配偶，應依畜牧法規定，合併計算飼養規模，且要依法設置飼養規模的畜禽廢污處理設備，農委會已告訴屏縣府，請貴府依相關規定核處，白紙黑字寫得這麼清楚，屏縣府還敢推責任？

黃國昌說，2016年底，農委會再告訴屏縣府有共同辦理會勘，要求屏縣府速與核辦結案，但不處理就是不處理；黃怒批，屏縣府還要凹什麼，讓大家忍無可忍，一個議員官威很大，踐踏屏東鄉親到這種程度；那天他到現場，鄉親趴在他身上哭，「台灣還有法治？公平正義還存在？」實在太離譜。

黃國昌強調，今天到監院目標很清楚，要求依法彈劾所有違法失職官員，並糾正屏縣府，如果監院沒辦法處理，他不會因此放棄，會號召鄉親舉辦一場大遊行，看政府看見人民的力量和怒吼。

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