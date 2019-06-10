遭批太常拜廟？ 蔡英文：不尊重民間宗教習俗

2019-06-10 11:54

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統蔡英文今日接見「社團法人台灣道教門派聯合總會幹部、各協會理事長及道教宮廟負責人」，強調政府會努力讓人民安居樂業，並盼大家繼續支持政府政策，一起為台灣社會來努力。

訪賓由台灣道教門派聯合總會創會總會長盧崑永率領、內政部長徐國勇陪同，前來總統府晉見總統。

總統致詞時表示，今天有很多熟面孔，都是長期支持她的好朋友。平常有的在高雄，有的在新竹，歡迎大家一起來到總統府。她也感謝他們多年來，全力把各宮廟串聯起來，共同協助、轉介急難個案訪視，並且辦理各種慈善活動。大家跟政府一起合作，把政府的力量延伸到有些我們沒有辦法做到的地方，她要代表政府表達最誠摯的感謝。

總統提到，近來，她經常到各地訪視，也多半會安排拜廟。外面有人批評，認為總統太常拜廟，沒有在治理國家。對於這樣的說法，其實她不太贊同；她也認為這樣的說法，不僅不是事實，更是很不尊重我們民間的宗教習俗。

總統也指出，宗教有安定人心的力量，政府更要努力讓人民都能安居樂業。這幾年，主權有守住，經濟在成長，國家的財政越來越穩定，社會安全網也一步一步在建構。國防戰力再提升，外交國際上的支持也越來越多。

總統也表示，有些事情一、兩年看不出來，但是現在第三年，她常說「3年有成」，一個好的政策，從規劃到有感，常常需要3年、有時候更長的時間。我們很努力，說我們沒在做事，她沒辦法接受，相信大家也相信我們都是認真努力的人。

總統說，政府做事，當然也需要跟大家討論、說明。廟宇是台灣地方民間信仰的中樞，廟埕就是大家最常聚集的地方。有人聚集的地方，就是最多人在討論公共事務的地方。所以要了解基層的民意，就一定要到廟宇去，「求神保平安，聽人講意見」。

總統也說，尤其很多政策，需要宣傳，需要總統親自講。到廟埕來講，就是最公開宣示。像外面有「滅香」的謠言。最好的破除方法，就是總統到廟裡拿著香參拜，大家就知道「滅香」是不實傳聞。

展望未來，總統希望在座賓客都能繼續支持政府政策，一起為台灣社會來努力。最後，她也祝福台灣道教門派聯合總會，振興道務，鴻圖大展。

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