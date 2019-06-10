批賴獨斷要求三接環差須通過 詹順貴：絕對支持小英總統

2019-06-10 06:17

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前環保署副署長詹順貴9日深夜在臉書發文強調，「他絕對支持小英總統連任」，並揭露賴清德擔任行政院長任內，突然公開喊出希望桃園觀塘的三接環差要在9月底通過，又公開講「三接換深澳電廠」，要求他密切排審環評大會，非配合讓三接環差通過不可。

詹順貴表示，他2年4個月副署長生涯的親身體驗，對蔡英文與賴清德兩人性格做比較，「小英確實有時候太想面面俱到，而兩邊得罪。婚姻平權與勞基法的修正，就因而付出慘痛代價。」

詹順貴指出，但反過來說，其實蔡英文很能傾聽多元意見，可以就事論事討論，也能因而調整政策、步伐或期程。他幾次被找去報告某些重要政策進度，蔡會提供來自國安情資分析，要求他們注意因應。

詹順貴強調，小英做為國家元首，能兼聽不同意見與多元聲音，縱使跟她淵源極為有限的對象。「這樣的人當國家元首，台灣才不會威權復辟」。

至於賴清德方面，詹順貴批評，賴因為支持對象沒贏得議長之位，便藉詞無故拒絕進台南市議會進行施政報告與備詢，就已充分顯露，「愛面子遠勝於遵守法治」。

詹順貴提及，賴在閣揆任內，不知是幕僚或經濟部提供的錯誤資訊，深澳電廠的環差通過，都已引起軒然大波，還用「乾淨的媒」、「北部缺電」等理由火上澆油。燒到新北蘇貞昌選情、台北、宜蘭和桃園選情，總統府與行政院大部分政務官都希望趕快喊停，獨獨賴一人固執己見。

詹順貴揭露，之前有關三接環差的內部討論，包括他在內的部會政務官開會，竟然沒有廣泛、充滿討論的自由，只能說明與職掌相關部分。賴更直接說「環保署只能講環評的問題如何克服，農委會只能講藻礁、柴山多杯孔珊瑚等生態問題如何解決」。

「這種行事風格，只會讓爭議問題越弄越大！」詹順貴批評，賴先是突然公開喊出希望桃園觀塘的三接環差，要在9月底通過，接著又再公開講要「三接換深澳電廠」，做為負責環評的自己，不僅只能從新聞得知，還被要求密切排審環評大會，非配合讓三接環差通過不可，他不願配合，只能公開辭職明志。

詹順貴說，賴曾一度把非常重要能源轉型政策的2025年能源配比，從50:30:20，大筆一揮突然改成80:20，竟連經濟部能源局都事先不知道，也沒意識一旦外界獲悉，又將引起軒然大波。

詹質疑，賴未經討論且未經評估可能引發的效應，就擅改總統能源政策，甚至11月24日大敗之後，一度發言重新擁核，這樣獨斷且毫無遠見的人，一旦當上國家元首，進一步掌控完全陌生的國防與外交，會不會是更大災難呢？

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