先說醜話！段宜康：初選結束誰再搞東搞西陰曹地府見

2019-06-09 23:19

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨明（10）日起進行總統初選電話民調，立委段宜康今（9）日在臉書表示，自己不在意誰勝誰負，但「醜話先說在前面，民調結束初選就結束了，誰要再搞東搞西，大家陰曹地府見！」

段宜康提到，若輸掉初選卻還要連署開全代會翻案，「就好比世足賽地主隊輸了決賽，乾脆派軍隊搶下金盃一樣」，輸家不能質疑有人作弊，「看到中央黨部這段時間所表現出的抗壓性和堅守原則，我絕不接受民調有舞弊的可能」，戰敗的一方要整合自己的支持者去挺贏家，「別告訴我什麼『個人表達支持』，然後默許幹部繼續放毒」。

段宜康指出，2位參選人在初選過後都必須負責收拾自己或幕僚說的垃圾話，段宜康抨擊，「總統如果不是堅守台灣立場，怎麼會讓中國那樣必除之而後快？如果不是認真推動改革，怎麼會被如影隨形抗議？院長如果能力不好，怎麼會被總統重用這樣久，連去年敗選後還一留再留？」

段宜康強調，「不要說我的要求違反人性；壓抑自己的好惡，以大局為重，不正是我們對領袖最起碼的要求嗎？無法理智、大度處理敗戰的人，在明天民調開始前，就先告訴大家，讓我們好知道怎麼選擇」，他也批評那些放話「如果不提名某某，我就不投票」的人，若認為「一家親」更能顧台灣、「發大財」更有執行力、「血汗工廠」更能推動改革，「硬要這樣賭氣把台灣送給他們，自己不吃藥，誰能救得了你們呀！」

段宜康臉書全文

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