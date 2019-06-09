綠初選民調 彰3立委1人表態挺辣台妹

2019-06-09 11:39

〔記者張聰秋／彰化報導〕民進黨2020總統初選民調明天（10日）開始，參選人總統蔡英文、前行政院長賴清德各擁支持者，彰化縣綠營3位區域立委就黃秀芳在其臉書公開表態支持「辣台妹」、「助英台」，力挺蔡英文，替蔡英文催票，拜託鄉親接到電話請回答唯一支持蔡英文。

黃秀芳臉書表態獲得500多人按讚，留言踴躍，有不少人佩服黃秀芳的表態勇氣，也有人擔心黃秀芳表態，賴清德來彰化造勢，要如何是好？還有民眾留言「中共最討厭誰，就投票給誰…」、「全力支持蔡英文、歷任總統最認真。」

另2位立委陳素月、洪宗熠擔心選後無法弭平撕裂為由，持中立，未在臉書表態，女立委陳素月受訪指出，她個人應該是支持蔡英文，本來也想在臉書貼文，顧慮身邊有很多支持賴清德，支持者希望她保持中立，畢竟這是全國性的民調，黨內委員們意見無法影響大局，應該還是要由廣大的民意去決定。

陳素月說，2位參選人都相當優秀，站在大局著想，希望初選後基層都能接受民調結果，選後回歸理性，團結一致共同打贏明年總統大選。

男立委洪宗熠指出，他從頭到尾都沒有表態過，不論是蔡英文或賴清德來彰化，他都出席，目前政治氛圍，初選選後黨內團結才要緊，若選後仍然分裂、無法包容就是一大警訊，希望民進黨支持者接受選舉結果，選後重新回到同一條船，結集眾人之力迎戰明年大選。

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