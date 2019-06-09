被政治耽誤的「彰化舞王」 阿谷大跳「小蘋果」

2019-06-09 09:51

〔記者顏宏駿／彰化報導〕前彰化縣長魏明谷轉任台水公司董事長，十分關心彰化縣政，幾乎每天都有跟彰化縣政有關的直播或po文，有網友批評「不務正業」，但更多網友說「很親民」、「很接地氣」。

魏明谷透過po文儼然成為網紅，最近他穿西裝、搭白内衣大跳「小蘋果」點閱破數十萬，網友封他是「被政治耽誤的彰化舞王」。

魏明谷臉書近來頻開直播，繼日前碧雲禪寺點交給比丘尼，身為台水公司董事長的他請假到場開直播，今天又利用端午連假到埔心鄉羅厝天主堂關心周邊聯外道路的施工進度。

魏明谷身為國營事業董事長，頻頻透過臉書凸顯自己把心力放在彰化縣，引來正反不同的評價，有人說「不務正業」，也有人說「看到前縣長為我們把關縣政，揪甘心」。

魏明谷臉書po文大都是縣政有關，但最引發話題的是自po出家庭生活影片。日前他自爆「夫妻失和」，為了博老婆一笑，把昔日太太拍他跳「小蘋果」影片po上網路娛樂大家，他希望逗老婆大人快樂一下。

這支影片才一個禮拜點閱率飆破10萬人，1000多人留言，魏明谷自稱「彰化暖男」，他寫道，最近太太給他買新西裝，一一邊試穿、一邊唱跳逗太太快樂，被太太錄下來惹~~~

他說，這幾天太太一直希望上傳這支影片，把他逗趣的一面帶給大家。

文末還附註，「我谷哥是彰化暖男耶，But 太太已經魯了三天了...

再不傳會家庭失和！我就GG了...

為了我的家庭和諧❗️大家給個一個讚。

影片中魏明谷化身「舞棍阿北」，身穿白內衣、黑西裝，大跳小蘋果，跳到一半還會抖音。民眾稱讚他是被政治耽誤的「彰化舞王」。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法