賴清德：選舉要團結 蔡沒有做到團結基本要求

2019-06-08 16:40

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨今天舉辦總統初選電視政見發表會，蔡英文總統與前行政院長賴清德正面交鋒，賴清德在會後記者會中，仍聚焦於「蔡英文若輸掉初選，是否會支持他」的問題。賴清德說，蔡總統沒回答，就等於把1+1大於2當中的加號放掉，換句話說，這場選舉中強調要團結，但她沒有做到團結基本的要求，這點很可惜。

賴清德指出，他很誠懇跟國人報告施政藍圖，也很誠實回答提問人問題，他不忍心民進黨輸掉政權，會影響台灣主權民主，他提出四大目標，包括守護台灣、投資台灣、壯大台灣等，希望國人支持他。

賴清德表示，他在結論中有說，他會是一個解決問題的總統，會展現領導力、執行力。台灣問題很多，不能讓問題一直停擺，會拖住台灣往前行，台灣停頓也會造成國人不安。

賴清德說，他今天在政見會中誠實回答每個提問，但蔡總統並沒有回答自由時報總編鄒景雯的問題，也就是若輸掉初選，是否願意支持他？蔡英文沒有回答，又強調1+1大於2，到底誰是第一個1，「蔡總統主張是她，我認為是我，因為我對立委補選，會更有績效。

但更重要的是中間的加號，初選結束就是大選團結開始，蔡總統沒回答，就等於把加號放掉，換句話說，這場選舉中強調要團結，但她沒有做到，團結基本的要求，這點很可惜。」

至於蔡英文今天在政見會表示賴清德提出的施政藍圖，就是她現在正在進行的事，賴清德對此表示，這句話聽起來，他感覺已經當選總統，因為他的未來式，就是蔡的現在式，蔡總統可能無意中點出未來的事實。

媒體詢問，蔡總統稍早被問到，若輸掉初選，是否支持賴清德，蔡回說，「她是黨員，會遵從黨的決定，這樣還不夠清楚嗎？」賴清德對此表示，蔡自己要講清楚是什麼意思，國人想要很明確的答案，記者每次問他這個問題，他都會很明確回答。

被問到挺英支持者，可能無法支持賴，要如何整合？賴清德表示，這要蔡總統回答，民進黨是民主政黨，過去初選結果都會被雙方接受，大家也必須盡力，凝聚支持者，團結打贏選戰。未來他若勝選，他有信心團結整個黨。他一直以來都推動君子之爭，目的就是避免大家因初選而影響大選整合。

賴清德強調，1+1>2除了要釐清「第一個1是誰」，加號也不能放掉，輸的人要支持贏的人，大家要接受初選結果，這才是加號的意義，不談第一個1誰比較適合，這比較可惜。

對於民進黨許多黨公職表態挺蔡英文，賴清德說，這個都尊重，他不會為難大家，尊重他們支持的對象，更重要的是社會面的支持。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法