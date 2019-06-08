蔡英文：賴的國政藍圖 就是我正在蓋的房子

2019-06-08 16:30

〔記者李欣芳／台北報導〕民進黨總統初選電視政見發表會，今天下午已圓滿結束，蔡英文總統會後召開記者會表示，今天的政見會兩人都表現得很好，「賴前院長的施政藍圖，就是我現在在蓋的的房子」，有一句俗話說：「起厝起一半，不能換師傅」，「賴前院長的未來式，其實就是蔡文的現在進行式！」

蔡英文說，初選本來就沒有贏家或輸家，今天她是把3年來所做，實踐民進黨的價值與政績提出說明，很慶幸說得很清楚，賴前院長也把國政藍圖跟人民報告，這就是民進黨民主進步的展現。

至於賴清德一再強調自己是最強的總統候選人，蔡英文則說，2020年的大選，沒有候選人不說自己是最強的，每個候選人都會認為自己是最強的。

有關賴清德主張的憲改，提出恢復閣揆同意權，蔡英文說，有關憲改目前最有共識的是18歲公民權，可惜國民黨沒有配合，憲政改革的問題應廣泛討論，她重申連任、有經驗的總統比較適合領導憲改。

媒體追問，賴清德認為蔡英文都未說過若選輸是否會支持他，對此，蔡英文說，她是民進黨員，會遵從黨的意志與決定。

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