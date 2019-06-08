評蔡賴政見會 郭台銘：沒有新把戲

2019-06-08 16:12

〔記者賴筱桐／新北報導〕總統蔡英文、前行政院長賴清德今天下午參加民進黨總統初選政見發表會。鴻海集團董事長郭台銘暗酸，「老猴子變不出新把戲」，拚經濟才是最重要的。

郭台銘今天至新北市三重區中山棒球場為雲林縣文昌國小棒球隊加油打氣，媒體詢問是否關注蔡、賴政見會內容，但郭受訪時，政見會尚未舉行。

郭台銘表示，鴻海公司對於「創新」兩個字有清楚的定義，就是「老猴子要有新把戲」，但依照過去3年民進黨的表現沒有新把戲，也沒有創新。他認為，拚經濟才是最重要的。

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