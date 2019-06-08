政見會結論》賴清德：球賽若輸 所有努力都將毀於一旦

2019-06-08 16:15

〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨總統初選電視政見發表會今下午登場。表態與總統蔡英文爭取黨內提名的前行政院長賴清德在最終結論時，引述總統蔡英文的「1+1大於2」說法，強調「第一個一是誰來做非常重要」；賴並說，一場球賽最重要的就是贏得最終勝利，若因為拘泥於過去想法，球賽輸掉了，也會犧牲所有球員的努力，民進黨若輸掉2020總統大選，所有過去的努力都將毀於一旦。

民進黨總統初選電視政見發表會今下午2點在華視登場。賴清德在最後結論時，一開頭先感謝總統蔡英文在2008年帶領民進黨走出低潮，但他也說，去年民進黨在九合一選舉中遭受空前困難，民進黨必須嚴肅面對人民的選票檢驗，「勇敢掌握接力賽的精神」；賴清德並以棒球賽比喻蔡賴之爭，他強調，一場球賽最重要的就是贏得勝利，2018年台灣人民已經做出選擇，若現在又錯過改變的時機，過去民進黨所有的努力也將毀於一旦。

賴清德強調自己出身貧困，成長於勞工、漁民的環境，未來若擔任總統，一定會是一位「傾聽民意」的總統，他並強調，自己受過醫生訓練，具有果決、有行動力的特質，未來一定是有領導力、能解決問題、具有執行力的總統。

賴清德並說，民進黨在不同階段時，有不同的任務，第一階段是追求民主、打破威權；第二階段則是鞏固民主、落實民主生活；而現在已經進入第三階段，是要守護民主、與國際社會合作，將民主送往中國；賴清德強調，未來幾天大家將做出歷史性的決定，呼籲台灣人民支持賴清德，他有把握自己比台北市長柯文哲更能守護台灣，比高雄市長韓國瑜更能治理國家。

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