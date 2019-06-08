政見會答題》若贏初選 賴清德：總統是不是也應該支持我？

2019-06-08 15:20

〔記者鍾麗華／台北報導〕民進黨總統初選電視政見發表會下午登場，對於如果下週初選不幸落敗，是否會繼續團結、奉行君子之爭，爭取民進黨勝選？行政院前院長賴清德表示，他在登記時提到，如輸給了蔡英文總統，一定接受初選的結果，支持蔡總統，「我的態度仍然未改變」，如果最後他贏得初選，「總統是不是也應該支持我」？

賴清德說，2016年1月16日民進黨支持者、台灣很多人都歡欣鼓舞，因為蔡總統高票當選，民進黨在立法院已過半，大家對民進黨執政充滿期待，但是很可惜，在兩年多的時間裡面，卻遭逢2018年九合一選舉比2008年的選戰更慘，基層非常焦慮；大家擔心，如果民進黨失去政權以外，立委席次再大幅降低，失掉的將不只有政權，甚至民主與主權都會受到衝擊。

賴清德指出，在他聽取很多人意見後，民進黨需要一場初選，如果沒有進行一場完整初選，給社會新的形象，恐怕很難在明年大選中贏得勝利，立委選舉更不用講了。他是抱持著這樣的想法出來登記參選，如果蔡總統贏了就是「蔡總統2.0」，如果是他贏了，就是給台灣社會新的希望，都有可能得到更好的成績。

賴清德強調，他在登記初選時就提到過，如果在初選中輸給蔡總統，一定會接受結果，支持蔡總統，「我的態度仍然沒有改變」，但初選時程也已經延了3次，初選辦法也已經更改，今天應該跟國人同胞說明，如果到最後是他贏得初選，「總統是不是也應該支持我」？

賴清德也說，他是黨內最具有勝算可以打敗國民黨主要候選人的人選，如果領軍作戰可以帶領立委選舉、維持立委選舉不至於受到衝擊，希望國人可以支持他。他也肯定蔡總統非常努力地工作，許多施政的政績自己也都有參與其中，未來若有機會當選總統，他也會持續推動許多福國利民的政策，讓台灣經濟得以改善、人民能過得更好。

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