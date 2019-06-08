韓國瑜雲林造勢宣傳片盜用畫面 北港朝天宮要求下架

2019-06-08 10:47

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜預定在本月15日到雲林舉行第3場大型造勢活動，昨天網路上流傳一支造勢宣傳短片，但內容全為雲林縣北港朝天宮媽祖廟方的影片畫面，廟方對此並不知情，廟方避免造成困擾，要求此影片迅速下架。

綜合媒體報導，這部韓國瑜雲林造勢的宣傳影片，來源全部取自北港朝天宮先前在網路的一部媽祖出巡影片和音樂，短片署名是「編製韓家軍邱辰洋」，並且加上「韓總有令2019/6/15雲林大會師拼經濟」、「頭家提名韓國瑜2020非韓不投翻轉台灣」、「台灣安全人民有錢」等宣傳文字。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀獲知事後覺得不可思議，他表示，此宣傳片原為朝天宮的，不知道為何會被套用在韓國瑜的造勢宣傳上，這支短片並沒有獲得廟方同意，廟方也完全不知情。蔡咏鍀強調，宗教不分黨派，朝天宮是屬於所有信徒的，該影片已經涉及敏感的政治問題，如果引發外界誤解，將會造成廟方困擾，已經請廟方人員設法請該影片下架。

北港朝天宮昨晚也特別發出聲明稿指出，請勿私自使用北港朝天宮相關影片、圖檔、LOGO作為宣傳使用，若擅自轉用或使用本宮相關之所有媒體資料，致使損壞本宮名譽及傷害媽祖信仰之事宜，本宮將保留相關法律追訴權，以正當管道訴求，堅持維護媽祖信仰之良好聲譽。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法