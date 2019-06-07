基隆修訂廣告物自治條例 嚴管選舉廣告訂罰則

2019-06-07 13:13

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市正在修訂廣告物自治條例，將公職人員競選廣告也納入管理，同時增訂罰責，違法廣告可罰1200元至6000元，未來選舉布條和旗幟管理會更嚴格，學校、公園、妨礙市容等都不可以掛競選布條或旗幟。環保局長賴煥紘說，希望在今年底能夠審議通過，總統與立委選舉就可適用。

基隆市有廣告物自治條例，也有公職人員競選廣告物管理辦法，競選廣告物在選前30天才能張掛，市區較熱門的路段都插滿候選人競選旗子或布條，去年市長市議員選舉期間，議員批假公益之名行銷個人選舉之實，且學校周邊或路口都掛滿選舉旗幟，惹人非議。

環保局長賴煥紘說，環保局正在修訂廣告物自治條例，將公職人員競選廣告也納入管理，以往競選廣告旗幟布條規定不得張掛在行道樹、橋梁、號誌桿和路口10公尺內，以免影響交通安全，未來納入自治條例後，除了行道樹等4項之外，公園、綠地、名勝、古蹟、學校、圓環等處，甚至妨礙市容、風景或觀瞻的地方，也都不同意張掛廣告物，選舉廣告管理更嚴格。

此外，過去廣告物自治條例等未訂罰則，都依廢棄物清理法開罰，但台南市有民眾不服，經大法官會議解釋，不能依廢棄物清理法開罰，這段期間違法廣告物只能強制拆除，無法達到遏止作用，因此基隆市廣告物自治條例將增訂罰則，未經申請的違規廣告物可罰1200元至6000元。

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