軍方公開雄三實彈命中靶艦 1分11秒擊中47公里外目標

2019-06-07 13:52

〔即時新聞／綜合報導〕國軍罕見公布雄三飛彈在實彈射擊操演中命中靶艦過程，海軍田單軍艦在去年6月納編為海空軍飛彈射擊任務，去年7月15日由吳立平少將帶領射擊支隊各艦駛往九鵬海域參與訓練任務。其中田單軍艦在7月16日由艦長孫康華上校下達發射命令，並發射雄三飛彈，僅花1分11秒就成功命中47公里外的靶艦。

海軍敦睦支隊日前完成年度敦睦遠航任務返回國門，《軍聞社》接連發表系列報導，在今天上午發表的海軍掌故相關報導中，說明田單軍艦在軍艦的中央走道上懸掛著掃帚，引起各界矚目，軍方除了解釋懸掛著掃帚的意義，也難得揭露了田單軍艦在去年進行雄三飛彈實彈射擊過程。

《軍聞社》報導中也提到，田單軍艦中央走道懸掛著掃帚，其歷史源淵可以追溯到17世紀英荷戰爭，一名荷蘭上將「川普」為了顯示要將英國海軍全部「掃蕩一空」的決心，便把掃帚掛在桅杆頂來鼓舞荷軍士氣，成為海軍的一貫傳統。後來延伸成象徵該艦在實彈射擊測考中，精準命中目標，獲得榮譽及戰功。

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