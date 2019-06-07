自認民進黨最強候選人 賴清德：已超越韓國瑜

2019-06-07 01:00

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨總統初選進入近身肉搏戰，將於10日進行電話民調，最快13日會有結果。前行政院長賴清德6日上東森新聞Youtube頻道《政論神邏輯》節目，正面對決網友提問，被問到「哪來的自信，覺得台灣非他不可？超噁」；賴清德回應，3月18日他宣布參選前，沒有人相信民進黨不改革可以連任成功，他登記參選是職責所在，目前為止，他仍是「民進黨最強候選人，已經超越韓國瑜」，他有自信可以贏得這場選舉，「沒有超噁，是事實」。

韓國瑜日前號召許多支持者上凱道造勢；賴清德表示，韓國瑜聲勢這麼高漲，唯一阻斷韓國瑜北上的就是賴清德，就是在台南（立委補選）這一役，基層也說「清流勝韓流，台灣免憂愁」。

賴清德說，韓國瑜氣勢很旺，號召這麼多人上凱道，但如果沒有贏得國民黨內初選，就會被鎖在高雄市，韓對市政也不嫻熟，會消磨熱情光環。

賴清德說，韓國瑜當初競選高雄市長，就是想讓大家發大財，高雄市的財政狀況也應該很清楚，可是現在卻跳出來抱怨，「人民都沒說你沒讓大家發財」，這表示韓國瑜對市政推動有實質上的困難。

也有尖銳網友問到，別光顧著既得利益「老綠男」，是否有重視台灣的年輕人？拜託回去養老釣魚。對此，賴清德說：「我才60歲，叫我去養老？」

賴清德表示，藍軍裡面不是沒有支持他的人，過去他擔任醫生，是不分族群、黨派，過去在立法院也是理性問政，長久以來的形象做法，也有贏得淺藍支持。不過若是「深藍」民眾，會比較重視意識形態，不會因為他過去的做事方式，改變意向。

被問到跟蔡英文誰比較吸引年輕人，賴清德指出，兩人各有特色，也分別會得到年輕人支持，但目前年輕人的支持度，蔡英文比他高，不過中間選民上，他贏過蔡英文。相信他長久以來的形象，可以贏得中間選民和淺藍支持。

至於年輕人為何不支持他？賴清德也坦言，一切都是因為他的「功德說」，他有次參加衛福部的活動，談到長照服務員很辛苦，薪水又低，未來要提高到32000元，但是即便是這樣的薪水，還是很辛苦，希望長照服務員，可以了解，因為照顧的是老人、身心障礙者，這等於是在做功德，但媒體簡略為他不改善服務員低薪，只想要人家做功德，這是不對的。

同場節目的農民林佳新陳情，是否可以暫緩禁用農藥巴拉刈？賴清德說，其實他也主張要禁止巴拉刈農藥，他過去擔任醫生，曾遇到一位女性，只是一時衝動為了嚇丈夫，巴拉刈只在口中沒有喝進去，也是一周就過世，配套或時間可以討論，但生命很珍貴，他也主張要禁止。

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