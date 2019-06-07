查出王小姐前夫！黃光芹再扔未爆彈：還找到1張照片

2019-06-07 00:15

〔即時新聞／綜合報導〕資深媒體人黃光芹昨（6日）在節目上談到高雄市長韓國瑜想要在國民黨初選出線的不利因素。她表示，韓國瑜除了高雄市政上荒腔走板、辯論不行、正當性不足外，還有第四點「其他」。黃光芹在節目中對於「王小姐」事件又拋出新訊息，此外，還宣稱掌握了一張照片，「這東西可能是未爆彈之一」。

在6日播出的年代新聞台政論節目「新聞面對面」中，黃光芹表示，已經請人查到了王小姐的前夫姓名，以及現在工作的地點，不過她要謹守自己的工作態度，不會透露，僅表示「中間那個字滿特殊的」。黃光芹表示，她調查這事的目的就是要了解「他是不是小孩子的父親」，如果調查確實是孩子的父親，對韓國瑜也是一樁喜事，也不必再打官司、舉證，這一翻兩瞪眼，「吳子嘉錯了，也必須要道歉」。

黃光芹接著表示，除了這些事件外，她又查到一張照片。在節目中，她遲疑了一會兒，向鏡頭作揖表示，「對不起，多包涵」，接著才表示，因為這照片「其實是有一點點殺傷力的」，就是韓國瑜在選高雄市長的選舉期間，有一張與「特殊人士」的照片，黃光芹說，「這東西可能也是未爆彈之一」。

不過，對於黃光芹最新爆料，來賓、國民黨團副書記長柯志恩也表示，自從「王小姐」事件出來後，很多友台都像撿到槍一樣，無限上綱的提到很多事情。柯志恩認為，因為這樣子要把王小姐的先生、前夫找出來證明他是不是孩子的父親，是不是要先確認到底王小姐的孩子和韓國瑜之間的關聯是什麼？如果沒辦法舉出證明，「就放王小姐家裡一馬吧」！

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