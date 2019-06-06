羅文嘉：初選民調沒任何可能舞弊、做假、掉包

2019-06-06 19:35

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨總統初選6月10日至14日執行民調，並首次納入手機民調，採手機、市話民調比例各半。民進黨秘書長羅文嘉今受訪表示，這次更從嚴，也加入更多道程序來確認，並經蔡、賴雙方代表確認，抽樣過程及母體沒有任何舞弊、作假、掉包的可能，坊間的傳聞都不會發生。

民進黨總統初選採三方對比式民調，蔡英文總統與行政院前院長賴清德，分別與國民黨高雄市長韓國瑜、無黨籍台北市長柯文哲對比。對於外界質疑恐有作弊疑慮。黨中央6日邀請蔡、賴雙方陣營代表赴黨中央查驗母體抽樣程式，並在雙方代表及律師等人的見證抽出25套樣本，燒成光碟封存留用。

羅文嘉說，有人質疑會在抽樣裡做文章，如去蒐集很多變化號碼，灌到抽樣母體，就對自己有利，但這種事情不會發生，因為抽樣母體，市話是根據一年前的電話簿，每一筆都已經過檢查，讓民調委員翻頁看號碼是否一致；手機也是根據NCC上一季發出的字首五碼核配表，共有2900萬筆號碼，以後五碼隨機抽樣，沒有任何「灌電話」的可能。

至於電話樣本是否可能在送往民調公司執行時，遭到「中途掉包」？羅文嘉說，民調公司的電腦裡會是空的，只會抓進光碟中要執行的資料。燒錄完光碟後，都有現場簽名、封存，證明不會被掉包。

至於有質疑指抽樣程式可能對特定區域電話有利，羅文嘉解釋，抽樣程式的原碼都有程式專家進行測試，這個程式也一直保留，程式設計有無問題，以後也可以做檢查。執行系統的電腦都是斷網、電腦資料清空，只有中央黨部給民調公司的光碟片資料，屆時也會再次檢查，不會有「民調公司又另外暗藏其他抽樣系統」的問題。

民調執行結束後，還會調通聯記錄，事後比對抽樣樣本，看與實際撥出去的號碼是否一致，「這是最好的證明」。

對於訪員記錄，是否可能「回答A、卻記錄成B」？羅文嘉說，民調公司有自己的監測員，黨部有自己的監測員，雙方也會派出觀察員，現場隨機跳聽，一旦發現這個狀況，這個訪員就要暫停，回頭聽錄音檔內容，看當時是否記錄錯。若繼續有此狀況，就會將該訪員撤換。

羅文嘉也說，對於一人多隻手機號碼，或是家裡有多隻市話號碼，這沒辦法處理。然而，手機抽樣母體2900萬個號碼，只會抽出1萬5千個樣本，手機號碼被抽到的機率萬分之五，家戶電話被抽到的機率則是千分之1.9，機率非常低。即便有兩隻、三隻號碼，被抽到的機率都非常低。

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