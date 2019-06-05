新埔鎮代張秀桃1票之差落選驗票倒贏3票逆轉勝

2019-06-05 21:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕去年新竹縣新埔鎮舉辦九合一選舉時，第一選區的鎮代候選人張秀桃以一票之差輸給姜鳳秋，張女不服向新竹地院提起姜鳳秋的當選無效之訴，法官勘驗選票時發現選務人員認定有誤，導致二人實質票數發生差異，最後張女倒贏三票，最後判決姜女當選無效。

然而法官特別強調，本案是因選務人員就十張爭議票其中部分認定有誤，致姜女實質得票數與公告得票數發生差異，並非姜女個人於選舉有何違失或不法，且其實質上亦獲諸多選民支持認同，與張女相差無幾，特予指明。

張秀桃指控，她是新埔第一選區7號候選人、姜鳳秋為5號候選人，去年11月24日選舉她得804票、姜女805票。

新竹地院3月6日準備程序勘驗選票後，發現共有十張爭議票，結果張女得票數應加計1票，姜女得票數應加計1票、減計4票。

此外，法官在勘驗選票時，自第188號投開票所無效票袋取出的選票，其中1張選舉章印文蓋在5號候選人格內，屬於姜女的有效票；另有1張選舉章印文蓋在7號候選人格內，屬於張女的有效票，故雙方得票數都應再加計1票。

最終法官認定張女實質得票數應為806票（804+1+1=806），姜女實質得票數應為803票（805+1-4+1=803），因此判決姜女當選無效。

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