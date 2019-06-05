民進黨總統初選》海外發起連署挺英 籲台派大團結

2019-06-05 12:32

〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨黨內總統初選競爭激烈，獨派大老紛紛登報力挺賴清德，呼籲總統蔡英文「知所進退」。另則有支持總統蔡英文的海外團體發起「相信小英，偕汝同行！」連署，反制挺賴聲浪，呼籲民進黨支持者應「唯一支持蔡英文」、台派大團結。

此連署由「德州卡城台灣研究社」發起，連署內容表示，讓總統蔡英文順利通過初選，讓台派大團結，共同打贏2020總統大選，讓蔡英文總統繼續完成她的政見，將台灣帶向更光明的境界，並為包括前行政院長賴清德在內的下位接棒人，鋪下更堅實的2024之路。

以下為連署內容全文：

我們是旅居海外的台灣人，是海外留學的青年學生，是僑外就業的中生代，也是從50年代的戒嚴時期，走過黑名單打壓，一直堅定支持台灣民主運動與獨立運動的阿公與阿嬤。

我們不是所謂的台獨大佬，只是在海外默默支持台灣，一點一滴從事草根外交，為台灣爭取國際地位的廣大群眾。雖然我們身居海外，但和所有以台灣為傲的台灣人一樣，對這次民進黨初選倍感關懷。

連署信內容表示，作為台灣的掌舵者，蔡英文總統負責任地朝著她承諾的方向前進，她在馬總統八年執政的利空之下重新打底，逐漸擺脫對中國經濟的依靠，更務實地與世界交朋友，她一直努力地以穩定的步伐向前邁進。然而每一項改革，總有人嫌太多，有人嫌不夠；有人嫌太快，有人嫌太慢。年金改革如此，轉型正義如此，婚姻平權也是。

台灣的處境正如大文豪狄更斯在其巨著「雙城記」的名言：「這是一個最黑暗的時代，但也是最光明的時代」。中國對台灣文攻武嚇的打壓，不僅空前劇烈還幾近瘋狂；但面對如此的威脅，蔡總統主政的台灣卻顯得無比的堅定，國際間對台灣也表達了前所未有的支持。

在在顯示出，蔡總統不但在維護台灣主權，爭取國際支持上，掌握了正確的政策，她更是美國及許多國際盟邦所信任，能夠繼續領導台灣，維持亞太地區安定的台灣總統。

我們深深瞭解台灣目前的處境，也目睹蔡英文總統三年多來的努力與成就，因此共同呼籲國人，全力支持蔡總統連任，讓她逐步完成國防、外交與內政等各項改革，帶領台灣走向更加安全與繁榮的未來。我們誠懇的呼籲，在民進黨初選民調時，堅定的回答「唯一支持蔡英文」。

讓蔡總統順利通過初選，讓台派大團結，共同打贏2020總統大選，讓蔡英文總統繼續完成她的政見，將台灣帶向更光明的境界，也為包括賴前院長在內的下位接棒人，鋪下更堅實的2024之路。

請與我們一起支持這樣有高度的領導人，做她堅韌且溫柔的後盾。2020相信小英，世界同行！「唯一支持蔡英文」。

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