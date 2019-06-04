暗諷韓？ 段宜康談六四：人民流血抵不過發大財吸引力

2019-06-04 20:47

〔即時新聞／綜合報導〕中國血腥鎮壓六四事件在今（4日）屆滿30週年，雖然中國上下都對此閉口不提，但國際上仍非常關注，美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）就批中國在六四後人權毫無改善，總統蔡英文則強調台灣絕對會守住民主。綠委段宜康也在臉書分享「六四事件」報導，並表示「人民流血抵不過發大財的吸引力！」

蔡總統今在臉書表示，今年是「六四」三十週年，全世界的焦點，都在關注當年天安門前，上千名青年喪失寶貴生命的真相，以及現在中國對香港自由的侵蝕。她要特別對所有愛好自由的香港朋友、中國朋友說一句加油。也請你們放心，台灣絕對會守住民主、守住自由，無論威脅、滲透，只要她當一天總統，台灣絕對不會在壓力下屈服。

美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）也發聲明批評中國，在天安門事件發生後，美方希望中國能融入國際體系，發展成更開放、寬容的社會，但「這些希望破滅了」。為了為自身利益服務，中國的一黨專制無法容忍任何異議並侵犯人權。

而段宜康也在臉書分享英國媒體《BBC》製作的「六四30週年特輯」，並表示「人民流血抵不過發大財的吸引力！」網友也留言，「這就是正義與邪惡兩股勢力的對抗」、「為什麼有些政客眼中只有錢，而且是那種芭樂票的錢？」。

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