北市1.3萬支監視器要租還是買？ 柯P：本週四決定

2019-06-04 15:46

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市約有1萬5000多支監視器，但其中第一期建置的監視器1萬3699支今年達使用年限，警察局準備汰換這批僅30萬畫素的監視器，原定今年2月公告上網招標，未料到了4月政策大轉彎，警察局研擬改用「租賃」取代自行建置。

台北市長柯文哲天下午赴議會市政總質詢，市議員江志銘要求柯儘速做決定，不要影響治安；柯文哲則表示，要採取自建或租賃，本週就會決定。

江志銘指出，警察局第一期的1.3萬支錄影監視系統今年3月到期，這些30萬畫素的系統已經是骨董，「現在連手機的畫素都不只30萬」，不能使用就必須汰舊換新，但柯提以租用代替自建，計畫停擺，這應該交給專業，結果現在柯翻案，又要重頭再來。

柯文哲說，這個會在週四的市長室會議中討論，這是專業的題目，警察局不應該關起門來做，應該要找足夠的專群來討論，強調這採購實在太龐大了，大概有43億元， 加上人工智慧，這採購案很容易就超過50億元，不應該關起門來討論。

柯文哲竟還抱怨，這個案子警察局應該今年初早一點拿出來，不應該拖到最後一秒來逼長官做決定，「我是坦坦蕩蕩」，因採購會超過50億元，牽涉整個系統，這週會做決定 ，也會在一段時間內，讓市民知道市府的決定，讓社會檢驗一下。

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