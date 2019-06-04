花蓮王「包養」記者案 監院彈劾花縣府前副秘謝公秉

2019-06-04 13:09

〔記者謝君臨／台北報導〕花蓮縣政府前副秘書長謝公秉等人，辦理「縣政宣導平面及影片素材資料庫蒐集建立」案，採限制性招標，造成新聞媒體成為政府機關的傳聲筒，侵害民眾對新聞媒體應具有客觀中立的信賴，違失重大，監察委員王幼玲等人今提案彈劾，監察院預計下午2:30召開記者會說明。

去年12月，週刊報導指出，花縣府砸公帑546萬元，限制性招標買收記者採集輿情，謝公秉雖撇清「沒有涉及標案」，但花縣府調查後發出聲明，強調該標案是由謝公秉會核意見及簽章，並予以嚴厲譴責。

花縣府聲明指出，週刊報導雖引述謝公秉回應：「我沒負責標案、數字我也不是很清楚。」但經了解，「縣政宣導影片素材資料庫蒐集建立採購」與「縣政宣導平面素材資料庫蒐集建立採購」兩案，皆由時任縣府副秘書長謝公秉會核意見及簽章，絕無文中所謂「我沒負責標案」情事。

花縣府表示，謝公秉身為媒體界資深前輩，理應深諳新聞倫理操守、媒體與監督對象分際，卻仍以標案方式，讓第一線記者以自然人身分得標，引發外界質疑利用公帑收買記者，此舉不僅有損花縣府形象、導致花蓮地方媒體公信力重挫，事後對外宣稱「我沒負責標案」作法，更意圖要陷基層公務員於不義，對此予以譴責，盼能導正視聽。

為釐清相關單位責任，監委王幼玲、王美玉、趙永清去年12月申請自動調查，歷經約半年時間調查，今提案彈劾謝公秉、花縣府行政暨研考處處長林金虎，及科長黃微鈞。

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