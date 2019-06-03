總統初選民調防奧步 民進黨：不可宣傳回答支持柯或韓

2019-06-03 19:02

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨總統初選民調6月10日至14日執行。民進黨秘書長羅文嘉今邀請蔡英文、賴清德雙方陣營代表就電視政見會等事宜召開工作會議，會中並達成共識，雙方在宣傳民調支持時，請勿教導支持者接到民調電話時，謊報年齡及戶籍地等相關資訊，也不可向支持者宣傳，在回答另一組初選候選人民調問題時，回答支持「非本黨之參選人」。

民進黨中央黨部今邀蔡、賴陣營代表針對6月8日總統初選電視政見發表會等召開工作會議。羅文嘉向雙方陣營表示，關於總統初選民調辦法的執行，請大家相信執行單位一定會秉持公平原則，以及民調的公正性，至於坊間流傳各種作弊之說並不存在。

政見會提問人：鄒景雯、賴中強、梁永煌

民進黨總統初選政見會時間為6月8日下午2點，舉辦地點在華視攝影棚，轉播單位為華視，3位提問人為自由時報總編輯鄒景雯、台灣公民陣線發起人賴中強、今周刊社長梁永煌。

工作會議中，由賴清德代表李退之與蔡英文代表阮昭雄，以抽籤方式決定政見會發言順序，先申論者後結論。第一階段申論，依序為賴清德、蔡英文；第二階段提問：共三輪提問，每一輪由一位提問人提問，提問時間為2分鐘，回應時間每人4分鐘；第三階段結論：依序為蔡英文、賴清德。

雙方共識政見會4禁令 6/7起停止宣傳

雙方陣營代表並達成以下共識，第一，錄影過程中，候選人不得穿著印有個人姓名等選舉資訊之衣物、飾品。第二，電視政見會播出前後、中間空檔的廣告，要求轉播單位嚴禁穿插候選人個人之競選廣告。第三，發表政見時均不使用手板或道具做輔助說明。第四，因政見發表會場地空間限制，建議雙方陣營不要動員支持者到場。

此外，羅文嘉並向雙方代表提醒，依照《第一、二、三類公職候選人提名民意調查辦法》規定，此次總統初選，於6月7日零時起禁止相關競選廣告及宣傳活動，請雙方陣營務必遵守規定。

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