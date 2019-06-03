我戰力足自保 王定宇：中共唯一勝算是「台灣的內應」

2019-06-03 19:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國對台威脅與日俱增，立法委員王定宇今於臉書上發文，針對印度陸軍退休上校巴哈特（Vinayak Bhat）公布衛星照片，分析中國入侵台灣的軍事計畫細節等，他表示：台灣戰力足以捍衛自己國家，中共唯一的勝算是透過「台灣的內應」，從台灣內部瓦解台灣自我防衛意志力。

針對印度陸軍退休上校巴哈特在印度《The Print》新聞網公布衛星照片，並撰文分析中國入侵台灣的軍事計畫細節等一事，據王定宇臉書貼文，他認為「其實共軍這些資訊，都不算是『新訊息』，而台灣的戰力和因應對策都足以捍衛自己的國家」。

王定宇強調，共軍要如何成功拿下台灣，他直言「中共唯一的勝算是『台灣的內應』」，更清楚的說明為，透過台灣的內應，從台灣內部來瓦解台灣自我防衛意志力和能力。

他也呼籲，看看自己身邊的人和周遭的孩子，看看香港、西藏、新疆，想想2020，我們的選擇有多重要。網友也留言表示「臺灣人真的要加油要自覺啊...」、「台灣，寸土不讓」。

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