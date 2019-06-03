賴清德：不敢反對一國兩制 有失首都市長格局

2019-06-03 16:24

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對台北市長柯文哲稱「很多兩岸問題，不回答就是最好回答」，行政院前院長賴清德今表示，他認為至少應該要表示態度，不一定逞口舌之快、挑起紛爭，但基本態度不能沒有，特別是首都市長，「如果你不敢講出反對一國兩制，也不敢反對台灣成為第二個香港，也不敢反對一個中國原則，這都有失首都市長的格局。」

柯文哲今下午赴台北市議會進行市政總質詢及答覆，對國民黨市議員戴錫欽質詢六四30週年相關議題，柯文哲表示，「六四是近代史的悲劇」，他並說，只要沒有人問他，他就不會發表評論，否則只是讓對方不悅，「很多兩岸問題，不回答就是最好回答，我慢慢發現這道理」。

賴清德今接受電視專訪前接受媒體聯訪。媒體詢問賴清德，對於民進黨總統初選6月8日政見會有何準備？賴清德說，他的從政經歷有20多年，他有信心在政見會提出他的看法。

至於媒體詢問，高雄市長韓國瑜今備詢時再與市議員激烈交鋒，賴清德表示，他不便評論高雄市議會發生的事情。他並說，韓國瑜在推動市政上顯然遇到很多問題，若韓國瑜不嫌棄，他可以送韓國瑜他寫的兩本書，內容是他擔任台南市長如何主持市政、解決台南市的問題。台南市和高雄市的問題不完全一樣，但大同小異，但韓也許可以擷取書裡的一些精神，讓他在推動市政上有些幫助。

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