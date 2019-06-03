國民黨內互打！ 黃定和質疑誠信 籲立委票別投呂國華

2019-06-03 16:36

〔記者張議晨／宜蘭報導〕國民黨宜蘭縣立委初選結果，由前縣長呂國華險勝縣議員黃定和，但呂的團隊成員、前宜蘭縣教育處長呂健吉，在初選期間指控黃定和從縣議員跑去選立委是「政治詐欺」，黃不滿今召開記者會，強調曾說過「不再參與選舉」的呂國華，才是詐騙集團首腦，呼籲大家不要投票給呂；至於是否脫黨，黃定和說，「不排除任何選項」。

呂健吉5月8日在臉書個人頁面發文，文章影射黃定和從縣議員轉換跑道選立委，是政治詐欺；由於立委初選，呂國華與黃定和兩人僅差距不到2%，黃質疑是呂健吉的貼文影響初選結果。

黃定和質疑，呂國華1998年擔任宜蘭市長期間，就曾在2001年轉換跑道選縣長，不僅於此，呂還曾宣稱「不再參與選舉」，未料最後仍出來角逐立委。

黃定和批評呂國華才是政治詐欺集團首腦，發文的呂健吉則是車手、打手，呼籲選民不要投票給沒誠信的人；至於未來是否脫黨參選，黃定和則說，不排除任何選項。

對於黃定和質疑，呂國華受訪解釋，當時民進黨劉守成要連任縣長，國民黨內沒人要選，他是被迫參選，站出來承擔，沒想到因為初選結果，還要遭到黃定和批評。

至於被質疑政治誠信問題，呂國華則說，陳歐珀也說過選縣長就不選立委，每個人都有使命感，對於外界批評他不表示意見；若黃定和脫黨，或要選民不要投給他，他表示尊重。

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