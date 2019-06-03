雲林農田水利會長林文瑞被拱選立委 張嘉郡說…

2019-06-03 14:21

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林農田水利會今天盛大舉辦水利節慶祝活動，席開330桌宴請基層人員，眾人大拱雲林農田水利會長林文瑞參選雲林海線立委，向來也是被點名參選熱門人物的前立委張嘉郡回應，遵從黨內初選機制。

慶祝水利節，雲林農田水利會今天在虎尾濁幹線旁廣場舉行慶祝大會，表揚協助水利事業有功人員及資績優良的水利小組長、班長及水利會員工，在水利會服務滿45年的張清俊代表接受雲林農田水利會長林文瑞頒獎表揚。

雲林農田水利會會務委員王境棋細數林文瑞擔任會長以來，建設濁幹線、安慶圳、推動林內文物陳列館通過國家環境教育設施場所認證、完成大義崙第一、第二制水門改善等建設，請林文瑞務必堅持參選雲林海線立委，頓時全場響起「林文瑞加油」的口號聲。

會後林文瑞強調，他早已正式宣布參選雲林海線立委，今天是水利節慶祝大會，不是他的選舉場，但仍感謝大家的支持，至於外界傳聞他要爭取國民黨不分區立委，鄭重澄清，他不會接受不分區立委的徵召，一定參選到底。

另被外界點名是國民黨海線立委最佳人選的前立委張嘉郡回應，不論是總統或立委參選人其實都應遵從黨內初選機制，只要有需要她的地方，她就一定全力以赴。

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