韓國瑜花蓮造勢場地旁夜市起火 婦女會：活動照常

2019-06-03 13:34

〔記者王錦義／花蓮報導〕高雄市長韓國瑜8日將前往花蓮東大門夜市旁的空地舉行造勢活動，但今凌晨東大門夜市就發生局部火災，40多攤位陷入火海，所幸無人傷亡，但財損初估高達200萬元。造勢大會主辦方花蓮市婦女會昨天才剛申請場地，理事長江如玲說，火災不影響週六活動進行，請支持者不必擔心。

花蓮市婦女會昨天才剛向花蓮警分局申請東大門夜市旁的六期重劃區造勢，預估將吸引10萬粉絲齊聚花蓮，豈料今天凌晨0點55分，花蓮東大門夜市就發生大火，40多個攤位陷入火海付之一炬，所幸無人員傷亡，但財損初估達200萬元，起火原因仍在調查。夜市主委林文松也坦言：「時機點怪怪的，希望只是巧合！」不過，除了火災受損攤位，其他4百多攤都正常未受影響。

江如玲說，活動將照常舉行，因活動場地約4百多攤，火災僅影響其中3、40攤，加上主要場地距離火場較遠，因此完全不受影響，請民眾不必擔心。而花蓮許多社群網站也貼出活動流程表，希望號召花蓮支持者前往，依據目前暫定的流程表顯示，活動從下午2點開始，邀請表演團體、貴賓開講，韓國瑜將於下午5點大進場，活動表中並無顯示前縣長傅崐萁演講時段。

花蓮縣警察局刑警大隊大隊長戴長生說，目前消防局對起火原因和起火點進行調查，如有涉刑事部分，警方會展開偵辦作為。據了解，警消過濾附近監視器畫面中，在見一輛汽車駛過後，夜市攤位開始冒煙，之後因現場放置不少瓦斯桶、易燃物品，接著有爆炸聲火勢變大。

花蓮縣觀光旅遊處長唐玉書說，現場安全及攤商善後最優先處理，預計今午後開始拆除燒毀的攤位，2天內可清理完畢，因正值連續假期來臨，會在夜市空曠處搭帳棚讓這40多間受災攤商方便做生意。現勘火場發現44個攤位被燒得一片焦黑，連輕鋼架都被燒得扭曲變形、鐵皮屋頂塌陷，另東大門夜市號稱千年不壞、厚達10公分的地板，有部份也被高熱燒得隆起，顯見大火相當猛烈。

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