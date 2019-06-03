王金平成立新竹市後援會 黨內要角出席相挺

2019-06-03 12:17

［記者洪美秀／新竹報導］參與國民黨黨內總統初選的前立法院長王金平今天到新竹市成立後援會，包括黨部主委呂學樟、前市長童勝男、許明財和前立委張蔡美都出席相挺，王金平說，台灣面臨中美貿易戰及台商可能回台投資的經濟狀況，他認為，兩岸要和平，只有他能與中國和平談判及協調，針對中國六四天安門事件，王金平則強調，台灣的民主自由很可貴，他一定會捍衛台灣的自由民主。

針對韓國瑜在凱道造勢很成功，王金平則給予祝福，強調他會繼續努力，未來也會在台灣各地辦小型造勢會，希望以遍地開花方式，爭取人民的認同，也有信心以他在立法院的協調能力，一定能贏得黨內初選。

王金平今天來到新竹市的關帝廟，成立竹市王金平後援會，他先是提到，此次中美貿易戰，雖說是關稅戰爭，但背後就是科技的戰爭，即是中美兩國在爭世界的領導人位置，透過關稅的方式進行科技戰爭，而台灣面臨這樣的局面要很謹慎，他提到，台灣對中國的貿易相當高，因此對台灣也會造成一定的影響。

王金平說，政府現在講要投入2500億歡迎台商回流，但台灣的土地夠嗎？且耗時多年，根本沒有誘因，此外，台灣的電夠嗎？現在的政府說2025年要終止核能，但即使台灣公投希望「以核養綠」，但政府卻未尊重。

他也提到台灣的執政者應做到海納百川、有容乃大，同時要對國政有所了解，且要對各項政策都能掌握，包括要讓國內和諧，兩岸要和平和經濟要發展等，他強調已提出6大面向，包括經濟、財政、科技、教育文化、社會及環境保護等6大方向、40多項國政白皮書，一定會落實。

王金平隨後也與婆婆媽媽一起包粽子，並包了一顆粽子，象徵初選「包中」，他有信心自己的局勢會越來越好。下午王金平也到新竹在地玻璃產業的春池玻璃和新竹市榮民之家看看老榮民，祝福榮民伯伯端午佳節愉快。

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