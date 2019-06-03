任何人要代表民進黨出征 賴清德：勝利是最大價值

2019-06-03 11:43

〔記者楊淳卉／台北報導〕距離民進黨總統初選民調僅剩1週。行政院前院長賴清德今赴萬華龍山寺參拜時致詞表示，任何人要代表民進黨出征，一定要透過民主程序，贏的人代表民進黨出征，結合台灣力量捍衛台灣，「勝利是最大的價值」，台灣這個大局若沒有辦法派出可以打贏的人，一切都是假的、空的、多說的。

賴清德並於媒體聯訪時指出，勝利是最大的價值，面對中國步步進逼，不僅僅是內部分化、外部封鎖，更提出了「習五點」，已經開始併吞台灣的期程，在這個大局裡面，勝利是最高價值。

賴清德說，目前種種證據顯示，即便經過兩個月之久，他仍然居於領先的地位。不管在基層反應或各項民意調查都看得出來，他是民進黨內最可能打敗國民黨候選人的人選，希望民進黨支持者、希望捍衛台灣民主的所有人士，都能夠站在「勝利是最高的價值」上支持他、讓他有機會團結國內，打贏這場選戰，捍衛台灣主權捍，把民主自由人權，及好不容易建基起來的制度，繼續維持下去。

賴清德說，若與浮出檯面的候選人比較，無論是高雄市長韓國瑜，或是台北市長柯文哲，相對他們倆人，他不論是守護台灣主權、維護台灣民主能力，都比他們強又有力。

賴清德說，說，韓國瑜剛當選高雄市長，還沒時間證明能做好市長，更加不用說選總統。柯文哲做了第2屆台北市長，但是台北市民普遍對市政並不滿意。他當過立委國大代表、台南市長、行政院長，他絕對比這兩個人有能力。6月10日到14日拜託大家在家顧電話，守護台灣堅定支持賴清德。

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