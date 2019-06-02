王金平宣示：當選後訪問中國、若干程度恢復年改

2019-06-02 16:58

［記者劉婉君／台南報導］國民黨總統初選參選人、前立法院長王金平今天下午出席國立台南大學畢業典禮，致詞時宣示，將來當選後、就職前，不排除到中國訪問，尋求解決兩岸僵局的可能，且會若干程度恢復軍公教警消應有的尊嚴與應得到的權利。

王金平今天以南大榮譽博士身分，出席南大畢業典禮，上台致詞時除了簡單祝福畢業生，也提到國家現在要進入總統選舉，每個人都和政治脫離不了關係，他認為國家的最高領導應具備兩項最基本的要件，其一是具有海納百川、有容乃大的精神與氣度，其二是一定要有治理國家全局、制定正確方向的高度、廣度和深度，所以希望大家能夠好好的選擇真正國家最佳的領導，讓困頓的台灣恢復往日的榮景。

王金平說，國家現在的處境是國內非常不和諧，產生對立、鬥爭，各種感情的撕裂非常嚴重，像年改帶來的後遺症，讓軍公教警消人員感受到羞辱、抹黑，實質受到相當的損害，未來有機會，他一定要若干程度的恢復他們應有的尊嚴與應得到的權利。他並強調，原則是公平、合理、可行，且是國家的財力負擔得起。

王金平指出，國家的願景非常的多，國內的和諧最重要，國內和諧不了就團結不了，團結不了就永遠衝突、對立下去，如果再選出沒辦法整合國內、化解內耗的人，國家真的沒什麼希望。

他表示，目前兩岸的關係牽涉到台灣的生存發展，兩岸關係沒有做好，導致於外交關係被斷、國際組織沒有辦法參與、區域經濟組織沒辦法加入、雙邊自由貿易協定沒有辦法簽署，嚴重影響到國家的生存與發展，他如果有機會擔任總統的話，一定會好好的做，以他在立法院擔任17年院長累積的各種經驗，有自信讓國內各界和諧團結，處理好兩岸問題，恢復和平穩定的狀態。

對於王金平的致詞內容，台下有學生發出噓聲也有歡呼聲，有學生認為，畢業典禮講這些太政治了，也有學生認為還好，可以接受。

張姓及潘姓畢業生表示，離總統選舉還有幾個月，會再看看人選，「希望選出好的總統，但不要演戲的，吃草、綁鞋帶都是做戲。」

王金平說，政治和每個人都有關係，他並沒有拜託學生支持他，只有希望大家推舉出一個好的國家領導，大家不要激情再激情，激情的結果所帶來的都是慘痛的結果，激情是不理性、不穩重。

至於學生說候選人不要只會幫人綁鞋帶、吃草，王金平聽了哈哈大笑，「這個我不予置評，大家高興就好。」

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