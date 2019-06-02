被問韓國瑜私生子 王金平：我不懂 去請教專家

2019-06-02 13:31

〔記者王俊忠／台南報導〕前立法院長、國民黨總統初選人王金平今天近午到下午在台南市區進行旋風式造訪，他在祀典武廟對於高雄市長韓國瑜昨天在台北凱道造勢盛況表示，很好啊，樂觀其成，選總統就是兄弟登山、各自努力。至於韓國瑜被名嘴爆料私生子一事，王金平低調地說：「那個我不懂，請媒體去請教專家，謝謝」。

對於韓國瑜昨天造勢活動，王金平評論說，很好啊！很熱絡、場面很大、人數很多，他是樂觀其成。面對昔日全力輔選當選高雄市長的人，如今成了選總統的競爭對手，王金平表示，還是兄弟登山、各自努力，「他努力他的，我努力我的」，很高興韓國瑜繼續在成長，他自己當然也會奮戰不懈，對自己要有信心，而且希望大家對他有信心，終究是關關難過關關過，這是他的自信。

媒體詢問王金平當初極力輔選韓選高雄市長的時候，韓如今宣布選總統，會不會有一點始料未及？王金平說明，他沒有想這個問題，當時他們就是希望高雄市長已經淪落幾十年了，國民黨一定要能夠把它光復，「我們只有盡力而為，幫國民黨打回高雄市江山，奠定2020年再重新執政的基礎，這是我們一貫的立場與該努力的項目，所以我不會計較、去想像以後會不會怎麼樣？」。

有關未來造勢行動會不會像韓國瑜一樣？王金平認為，每人有每人的做法，韓競選方式是這樣，他競選方式是一步一腳印，他沒有準備要做大型的，目前規劃在6月8日上午、下午會各辦1場，在原高雄縣是把約1500位幹部集合在一起，這些是重要的選舉推手，沒有找一般基層市民來。

另外，6月8日下午是高雄市一般所謂庶民、基層好朋友們，大概有幾千人，會在岡山成立金平之友會，幾位立委參選人也會來，其他到處都是成立金平之友會，比較大場的是6月23日在雲林約8000人的集會，其他大概都是幾百人到1千多人。

至於國民黨對總統初選時程安排問題，王金平說，每個黨有每個黨的作法，像民進黨初選也延後近兩個月，國民黨比民進黨再慢約1個月，也無所謂，現在每位參選人都在準備大選了，沒有差別，6月6日他會見黨副主席與5人小組，到時候會對初選制度問題向黨5人小組表達意見。

據王金平方面了解國民黨總統初選預定期程，6月23日至7月4日會辦3場國政願景電視發表會，7月6日至14日做民調，15日公布民調結果，7月28日全代會正式提名黨總統參選人。

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