台美恰吉同框？ 王世堅幕僚：會審慎考慮片商邀約

2019-06-01 17:43

記者郭安家／台北報導〕經典鬼娃電影《恰吉》即將上映，片商近日公布令人噴飯的消息，首映會將邀請被許多人封為「恰吉」的台北市議員王世堅為鬼娃「恰吉」站台，讓台美恰吉同框。王世堅未接記者來電，但辦公室主任沈志霖證實，不排斥片商的規劃，正全力準備6月10日的市政總質詢，辦公室將於總質詢完成後審慎考慮所有邀請。

王世堅跟恰吉的淵源有此一說，2004年前台北市議員的侯冠群和記者閒聊，無意間問到「你不覺得王世堅很像恰吉嗎」，這個「神比喻」就在記者圈傳開，幾年後慢慢於網路上廣為流傳。

沈志霖受訪說，對於「恰吉」封號，王世堅被從沒覺得不爽，看「《恰吉》系列電影也覺得很有創意，甚至認為「恰吉」本質不是壞人。他說，《恰吉》最新電影在討論人工智慧、新科技對人的影響，很多人覺得王世堅長得像「恰吉」，但議員不用智慧型手機、一點也不科技，其實也可以發表看法，與年輕人正面討論。

沈志霖說，片商主動邀約時，基本上他們辦公室不排斥，但還未看到完整活動規劃；感謝片商邀請，目前正值台北市議會開議期間，王世堅正全力準備6月10日的市政總質詢，辦公室將於總質詢完成後，審慎考慮所有邀請。

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