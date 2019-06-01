立院臨時會執政黨7案將闖關 政院全力拚經濟

2019-06-01 11:47

〔記者李欣芳／台北報導〕立法院第9屆第7會期昨晚休會，民進黨立院黨團經與行政院初步討論，規劃由黨團連署於6月17日召開臨時會，盼三讀通過公投法修法並通過4席大法官提名人選的同意權任命、以及三讀通過包括「境外資金匯回管理運用及課稅條例草案」在內的5項拚經濟法案，至少將有7項議案將在臨時會闖關。

據悉，這5項拚經濟法案包括「產業創新條例部分條文修正草案」、「境外資金匯回管理運用及課稅條例草案」、「工廠管理輔導法」的修法以及「所得稅法」訂定長照扣除額的修法，以及「海關進口稅則」部分稅則修正草案。

法政的議案則主要是公投法修法，以及司法院秘書長呂太郎等4席大法官提名人選的同意權任命這2案。臨時會具體議案將由民進黨團最後會商敲定。

黨政人士今天表示，由於朝野黨團對公投連署須檢附身分證影本的歧見不小，公投法修法的闖關屆時將引發朝野立委高度角力，臨時會勢必有一番「激戰」！民進黨立委蔣絜安的公投法修法版本已逕付二讀，蔣絜安版本與政院版本其實差別不大，為防止死人連署，兩版本都有公投連署須檢附身分證影本的修法。

黨政人士指出，當前應全力拚經濟，因此行政院認為「境外資金匯回管理運用及課稅條例草案」等拚經濟法案的通過有其急迫性，特別是美中貿易大戰持續延燒，為分散台商在中國的投資風險，有必要加速引導台商資金回台並提供誘因。

據悉，蔡英文總統相當關切「境外資金匯回管理運用及課稅條例草案」的立法進度，政院版的「境外資金匯回管理運用及課稅條例草案」明定台商匯回資金第一年可享優惠稅率8％，第二年匯回則課徵10％，若對特定產業進行實質投資可再退回半數稅額。

「工廠管理輔導法」的修法主要涉及全台農地工廠有條件合法化，政府盼讓中小企業可安心拼經濟。

產創條例的修法是要延長現行租稅優惠施行期間10年，業者若投資於全新智慧機械或5G設備也可享有投資抵減；「海關進口稅則」部分稅則修正草案則是涉及對日本清酒等10多項進口產品的降稅。

至於「所得稅法」修法，則是增訂長照扣除額定額扣除每人每年12萬元，無論託人照顧或在家照顧都適用，但有排富條款。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）表示，有關立法院臨時會法案的審議，行政院將尊重立法院的決定，行政院認為拚經濟很重要，因此希望「境外資金匯回管理運用及課稅條例草案」等拚經濟法案能順利排入臨時會議程並三讀通過。

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