連扒兩碗空心菜被問味道如何？ 柯P：你們不要這麼陰險

2019-06-01 10:06

〔記者張議晨／宜蘭報導〕俗稱為「空心菜」的蕹菜，被封為宜蘭礁溪鄉農產四寶之一，台北市長柯文哲今到礁溪參訪，早餐大啖兩碗熱炒空心菜，被問到台北、宜蘭空心菜嚐起來有何不同，柯笑喊「你們不要這麼陰險！」隨後到工寮體驗挑菜，手握多支菜梗，被問到挑菜難度如何，柯則說「還沒掌握到技巧。」

柯文哲今上午由礁溪鄉農會安排，到空心菜農家中體驗，還特別空腹到場，喝了一碗空心菜湯，再連扒兩碗熱炒空心菜，吃得津津有味，有媒體詢問，「空心菜是不是很對味？」柯則回答，「要有梗才嫩。」

至於台北、宜蘭空心菜嚐起來有何不同，柯大笑喊「你們不要這麼陰險」，煮也是個技術，有時候用豬油、沙拉油，味道就不同。

隨後柯到菜園參觀拔菜流程，再到工寮參與挑菜、洗菜工作，但身為挑菜新手，柯顯得生疏，至於有無難度，他笑說不曉得，農村還是要耗費人力，「還沒掌握到挑菜技巧。」

最後柯則將洗好的空心菜，用紅繩綁緊，但疑似力道拿捏過度，掌握不到如何綁好空心菜，打結時依稀可聽到菜梗的清脆斷裂聲。

柯文哲致詞時說，以前到礁溪只是泡溫泉，這次專程來看台灣農業在宜蘭如何運作，台灣農業要升級，如果透過平台、認證，讓農民願意生產高品質產品，是他的目標。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法