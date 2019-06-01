不告啟人疑竇！高嘉瑜要韓國瑜連「這件事」一起告

2019-06-01 00:09

〔即時新聞／綜合報導〕美麗島電子報董事長吳子嘉日前爆料，指高雄市長韓國瑜有婚外情、非婚生子，還贊助對方生活費，讓韓國瑜一怒提告。對此，台北市議員高嘉瑜表示，吳子嘉之前也爆韓國瑜收了「800+500」萬的政治獻金，到現在韓國瑜還沒去告。高嘉瑜建議韓國瑜一起告下去，免得外界認為之前這件事是不是「不敢告」？

韓國瑜今年4月遭國民黨前立委蔡正元爆料，表示吳敦義選前替韓籌了4000萬作為競選費用，引起風波。吳子嘉隨後爆料，指韓國瑜還在選舉募款餐會中共收了1400萬元。吳還表示，爆料來源相當可靠，「如果沒有就直接告我」！

在31日播出的政論節目「新聞面對面」中，高嘉瑜表示，到現在韓國瑜都沒有對1400萬一事提告，所以這樣選擇性的提告，也會讓大眾心中產生一個問號。高嘉瑜建議韓國瑜不要分兩次，就一次告完。主持人謝震武也補充，就是韓國瑜當初沒告，才會留下今天這種伏筆。

高嘉瑜表示，自己的意思是，「你告了這個，沒告那個，那大家會怎麼想？」她認為，外界會認為，「是不是代表你之前那個不敢告，還是承認有這件事情」，所以高嘉瑜建議韓國瑜，若已請來律師了，一定要連政治獻金這件事一起告，「因為聽起來吳子嘉背後目的不是這個王小姐這個事情，而是政治獻金」，高嘉瑜也認為，「這才是最大的風暴」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法