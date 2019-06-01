柯P不爽新潮流 人渣文本爆「新潮流的人」大選時推了他一把

2019-06-01 00:04

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲跟民進黨「新潮流」恩怨極深，近日為了「喬蛋」一事，更大罵「新潮流不倒，台灣不會好」！筆名「人渣文本」的輔仁大學助理教授周偉航卻對此爆料，當初柯文哲選情理論上是掛掉了，自己也不想幫忙衝選情了，但是有一位民進黨人士告訴他「柯文哲還有一點點機會」，才讓他展開最後的搶救、催票作戰，而那個民進黨的人「就是新潮流的」！周偉航最後更怒轟柯「懂個屁毛新潮流」。

周偉航31日在粉專「特急件小周的人渣文本」PO文，表示自己有個故事在1124過後不久，就在很多地方說過了，現在要講得完整一點。在1124選前沒幾天，柯文哲民調逆轉輸2到3%，最好也是頂多打平的狀況。周偉航認為，這樣理論上是選掛掉了，自己也就有點懶洋洋的，不是很想衝。因為要衝也很難動員，柯粉都覺得贏定了，當時又不能講民調，很難說服沒打算投票的人出來投。

周偉航表示，當天碰到圈內人，他都說「我不想衝了，只想睡覺」。但工作結束，上完廁所出來時，一個民進黨人擋在門口，語重心長的告訴他：「柯文哲還有一點點機會。機會不大，但還有一點點希望」。意思是還有救，應該做最後的掙扎。不過他當時只唉了一聲就回家了。

周偉航接著說，回家後想想，人家都這樣講了，不垂死掙扎一下那也說不過去。於是爬起來算數據、排程，展開最後的搶救與催票作戰。很多沒參戰的人都說那種搞法太瘋狂，但說來還是那民進黨人推了一把，才有這種瘋狂。「而那個民進黨人，就是新潮流的」。文章最後，周偉航更怒轟：「柯文哲懂個屁毛新潮流」。

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