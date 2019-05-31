聲援教團「反護盤」 藍委：年金能改的通通改回來

2019-05-31 11:35

〔記者陳昀／台北報導〕監督退休金績效聯盟今天在立法院召開「反護盤、要績效」記者會，批評政府挪用退撫基金、勞退基金進場護盤，犧牲軍公教勞的退休生活換取自己的政治前途；列席的國民黨立委痛批蔡政府不仁不義，呼籲明年執政讓台灣「變天」，屆時年金能改的「通通改回來」。

監督退休績效聯盟代表、新竹縣教育產業工會理事長吳南嬿指出，政府操作的退撫基金連年被糾正操作不透明，去年退撫基金管理會要求檢視過往交易紀錄，管理會也各種推託，無非就是「黑箱處理」。

她指出，同樣拿100萬元投資10年，2009年至2018年，丹麥ATP賺進277.61萬元、安大略教師退休基金賺161.74萬元，可是我國新制勞退只賺40.92萬、退撫只賺53.82萬元，這就是政治黑手有無介入的重大差別。

曾任金管會主委的國民黨立委曾銘宗也出席聲援訴求，他建議，監理委員會相關委員必須發揮應有的監督功能，讓操盤者本於專業自主經營，不得被政治介入護盤，操盤團隊也應引進民間專業人士，讓護盤專業提升到業界標準。

國民黨立委林為洲、費鴻泰、陳學聖也都出席聲援，費鴻泰說，政府護盤就是為了穩定政權，不會考量到投資報酬率，對照新加坡、香港的投資報酬率都高於台灣，四大基金是養命老本，不該被政府拿來隨便利用，希望明年讓國民黨回歸執政，年改「能改的通通改回來」。

陳學聖也痛批，蔡政府不仁不義，年改過程沒有善待軍工教勞，把退休俸砍了又拿來護盤，整場都是騙局，應該讓這個政府倒台，才能重新提升基金效益。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法