先不管吳子嘉爆料了！ 韓國瑜夜宿單親爸家

2019-05-30 23:40

〔記者王榮祥／高雄報導〕暫時放下吳子嘉爆料的陰霾，高雄市長韓國瑜的每月一宿，今晚第六度執行，選在大社區盧姓單親爸爸家。韓國瑜說，主要是想透過話家常來聽聽最真實的心聲，了解單親家庭真正需求，看看政府需要從哪些面向給予輔導、補助或相關資源。

高市府說明，45歲盧先生是單親爸爸、任職水泥師傅，離婚後與母親共同扶養女兒，盧家人今晚很熱情歡迎韓國瑜到來，特別準備了豐富的水果及滷味拼盤，韓國瑜則親贈「水果禮盒」，內有9顆蘋果，象徵祝福「平平安安、情誼長久」。

韓國瑜這次夜宿單親家庭，主要是想透過話家常來聽聽最真實的心聲，了解單親家庭真正的需求，政府需要再從哪些面向給予輔導、補助及資源，當地里長、區長及相關局處首長也都在場，可以針對問題直接溝通、檢討。

社會局說，單親家庭容易面臨經濟、子女教養、居住及照顧等多重壓力及挑戰，因此，高雄市規劃單親家庭政策，訂立全國第一個「高雄市弱勢單親家庭扶助辦法」，提供經濟扶助、托育服務、醫療照顧及子女教育補助等福利，也提供現金給付的社會福利扶助，如弱勢單親家庭子女生活、教育及托育補助，另建置完善社福網絡，共有16處社會家庭福利服務中心，提供一般民眾更便捷的家庭福利服務與申請。

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