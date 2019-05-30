黃國昌批擺爛 屏東縣府：已10度催枋寮公所初審養雞場

2019-05-30 22:50

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣樂樂養雞場遭當地居民抗議發出惡臭，立委黃國昌今天（30日）於立法院再爆養雞場違法分場經營，農委會從2015年開始持續發函要求屏東縣政府改善，但是屏東縣府擺爛不作為，「開養雞場的是議員，所以沒人敢動嗎？」縣府否認。

屏東縣政府今天傍晚回應，農業處長黃國榮已經親自打電話向農委會主委陳吉仲說明，樂樂養雞場的後續處理關鍵在於業者提出的容許使用變更申請，但業者於2017年向枋寮鄉公所提出申請後，公所迄今未依「屏東縣申請農業用地作農業設施使用審查作業要點」進行初審，縣府已經多次催辦，並提醒現任鄉長，上月30日再度去電鄉公所請儘速完成初審，以便縣府依程序複審，讓此案不再歹戲拖棚。

黃國榮表示，枋寮鄉公所雖曾於5月20日函文縣府，請求廢止畜牧設施容許使用同意書及畜牧場登記證，但該紙公文並非啟動行政程序應辦理的初審，所謂初審是包括位配置圖、設施設備、面積等審查表項目，如果公所初審行政程序未完成，縣府無法接續辦理複審，做出最後的裁定。

縣府說明，樂樂養雞場是於2014年10月30日經枋寮鄉公所初審通過，送至縣府複審核定發照；2016年12月19日農委會至樂樂養雞場會勘，要求業者限期改善，再依法提出變更申請，場方於2017年2月15日、7月4日向枋寮鄉公所提出畜牧設施容許申請，但公所都沒有啟動初審作業。

縣府農業處先後於2017年4月19日、5月1日、7月24日、2018年5月21日、10月4日、11月22日、12月5日及今年1月21日、3月22日發文請枋寮鄉公所依相關規定進行審查，4月30再去電，仍不見動靜。

期間環保局也至樂樂養雞場查處臭味空污並開罰10萬元，業者提起行政訴願結果竟然勝訴，環保單位只得撤銷罰單，環保局今年4月22日特別函請鄉公所盡快辦理畜牧設施容許申請初審，環保單位才能有所依據查處空污。

縣府強調，希望鄉公所負起責任儘速依相關規定進行審查，以免衍生不必要的誤解與枝節。

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