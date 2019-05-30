沈智慧怒控何志偉 「在胸前蹭來蹭去」

2019-05-30 12:59

〔記者陳昀、蘇芳禾／台北報導〕立法院會28日處理中選會主委李進勇人事同意權案，朝野爆發推擠衝突，網路也瘋傳民進黨立委何志偉被國民黨立委沈智慧環抱照，何還留言說要去收驚、「金恐怖」，此舉惹惱沈智慧，沈今天出面反擊是何志偉自己鑽進她胸前蹭，「他說他受驚，我才覺得他媽媽受驚，把自己包裝成小可愛、蔣萬安第二！」

何志偉：放下衝突放過彼此

何志偉則發聲明指出，「有時候一笑置之，能夠放下衝突放過彼此。」

何志偉回應，5月28日院會中，與沈智慧委員之間的肢體接觸，使得照片成為網友KUSO的焦點話題。他認為政治人物如果更多時候能夠看淡事情，才能放過別人；也放過自己，當下的肢體衝突沒有誰對誰錯的問題，大家都是為了自己的立場，這都可以理解，後續的發展任誰也預料不到。

沈智慧受訪指出，當時是何志偉抬起她的手，從她腋下鑽進胸前、蹭她的胸部想推開她，連鑽了4次，「拿女生胸部這樣？我當7屆立委，沒看過，覺得他是預謀的」，她說，自己當下氣得給他一巴掌，他也不敢回嘴，才引起旁人注意。

沈智慧痛批，何志偉年輕人不學好，裝可愛還不良示範，侮辱女性還把自己包裝成小可愛、蔣萬安第二，屈辱別人取悅自己，在網路上演戲，「你說你受驚了，我才覺得他媽媽受驚了，進立院3個月就學壞」。

沈智慧表示，何志偉是新科立委，加上自己跟何的媽媽薛凌曾是立院同事，原本想說過了就算了，未料事後卻有網友惡搞後製照片，何志偉還留言「帶我去收驚吧」，「被害人成加害人」，氣得她決定反擊，要求何志偉必須道歉，否則就送紀律委員會。

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