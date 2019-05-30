蘇貞昌：爭取參與WHO充滿挑戰 但不放棄

2019-05-30 12:55

〔記者李欣芳／台北報導〕儘管今年是台灣連續第3年因中國壓力與政治因素干擾，無法正式出席世界衛生大會（WHA），但衛福部長陳時中日前率領世衛行動團前往日內瓦與許多重要國家及國際組織進行多達71場雙邊會談，行政院長蘇貞昌今天主持行政院院會時強調，雖然爭取參與世界衛生組織（WHO）的過程充滿挑戰，但我們不會放棄，會持續為爭取全體國人的健康權益以及對國際社會做出貢獻而努力。

陳時中今天出席行政院院會，衛福部並提出「2019年台灣世衛行動團成果」的報告，這次陳時中率領世衛行動團與許多重要國家及國際組織進行多達71場雙邊會談，並舉辦專業論壇，分享台灣醫衛成果，也首次在WHA期間，與WHO合作中心（日內瓦大學醫院）簽署合作備忘錄。

蘇貞昌裁示說，透過WHA期間的相關行動，我們向世界展現台灣在公共衛生、防疫及健康醫療上的成就，也表達我們務實爭取、樂意貢獻、積極參與WHA的決心。他要特別感謝陳時中及參與世衛行動團的所有成員，以及外交部及僑委會同仁、民間長期為我國參與WHO的辛勞與努力。

蘇貞昌指出，今年除了16友邦以及8個與我理念相近國家（包括美、日、德、英）陸續為我發聲，更有民間宣達團、專業醫衛團體、學生青年團及海外僑團等，偕力赴日內瓦為台灣表達立場，外交部各駐外館處及僑委會亦以多元創意方式，在世界各地串連各國友人及海外僑胞展現對台灣的支持力量。他代表行政院向國際社會與海內外各界的奧援與支持，致上最深謝意。

蘇貞昌說，健康不分國界，衛生安全是基本人權，身處地球村的每一份子，都應受到同等對待與保障，健康、防疫沒有國界，需要全球通力合作，台灣有能力貢獻國際醫藥衛生，也持續在世界各地付諸行動。雖然爭取參與WHO的過程充滿挑戰，但我們不會放棄，會持續為爭取全體國人的健康權益以及對國際社會做出貢獻而努力。

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