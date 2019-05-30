賴清德評論韓國瑜「無法證明是否勝任高雄市長遑論總統」

2019-05-30 12:52

〔記者蘇芳禾／台北報導〕「我要為台灣當選！」賴清德昨天結束民進黨中執會大戰，今天上《我要當選》節目就宣誓要為台灣當選，談到可能對手高雄市長韓國瑜，賴清德直言，韓國瑜才剛當選高雄市長，無法證明他是否勝任高雄市長，遑論擔任台灣總統，他已經當過台南市長、行政院長，大家可以比較看看，誰的歷練較完整。

賴清德今天上《我要當選》專訪，被問到要如何擊敗韓國瑜，賴清德說，他和韓國瑜兩人最大不同在國家認同和兩岸議題上，韓把「安全」和「賺錢」都寄望在中國身上，這是絕對不可行的。台灣勢必要獨立自主，站穩腳步，經濟立足台灣，佈局全球，人民才會幸福。

賴清德說，韓國瑜見中國國台辦主任劉結一的時候提到強烈支持九二共識，但習近平已經說九二共識並沒有國民黨說的「一中各表」，韓國瑜主張九二共識是兩岸的定海神針，但他主張「台灣關係法」才是兩岸的定海神針。

賴認為，一旦和平協議簽訂，無論台灣是主動統一、或是被動併吞，兩岸局勢必然改變，這不僅會影響台灣，連亞洲區域和平安全都受到挑戰。他的國家戰略是安內和外，對內落實民主自由生活，人民安居樂業。

此外，賴清德直言，韓國瑜才剛當選高雄市長，無法證明他是否勝任高雄市長，遑論擔任台灣總統，他已經當過台南市長、行政院長，大家可以比較看看，若他參選總統，有信心在國家認同可以符合台灣利益，拼經濟方面，更有經驗，決策執行力也比較好。

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