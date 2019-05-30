蘇揆拍板 連續11年、每年新增培育7500名資通訊人才

2019-05-30 11:35

〔記者李欣芳／台北報導〕為加速資通訊人才培育，滿足學生跨域學習及產業數位轉型需求，教育部今天上午向行政院院會提出「精進資通訊人才培育策略」報告，獲主持院會的行政院長蘇貞昌同意，裁示准予備查，教育部將採3途徑，將109學年度起連續11年，每年平均增加約7500名跨域及資通訊高階人才培育，並搭配APCS、iPAS等學習成效檢核機制，確保學習成效與品質。

教育部說明將由以下3個途徑實施這項計畫，首先，109學年至119學年，每年外加資通訊系所招生名額10%；其次，透過跨領域微學程或新型態數位人才培育模式，養成非資通訊專業系所學生的資通訊數位科技的能力；第3，針對已畢業的學生和已經在職的人，透過開放式大學多元培育模式，建立資通訊數位科技的第二專長。

而在提升人才培育「質」的方面，搭配適當的學習成效檢核機制，如學生專案開發學習歷程的建立、APCS程式設計能力的檢測、及iPAS就業職能的認證等機制，檢核所培育學生的資通訊數位能力。

蘇貞昌裁示說，人才是帶動社會經濟發展的重要動能，「數位化」不僅已是未來產業發展常態，台灣要邁向智慧國家、發展數位經濟，也必然需要數位技能人才。因此，資通訊數位人才的培養，將是國家發展的重要課題。為因應5+2產業創新轉型以及台商回流所需數位人才缺口，相關部會應共同推動精進人才培育策略。

教育部強調，「精進資通訊人才培育策略」既符應產業數位轉型的人才需求，從學習者角度，更為大學生提供極重要的資通訊專業及跨域知能研習的機會。

此外，透過教育部、經濟部及勞動部產業人才供需合作平台，結合資通訊產業公協會，掌握產業未來人才與即時人力的需求，協同產官學共同育才、媒合實習與就業，讓學產供需更加契合，並連結產官學研，從課程、師資、實作、以及總整性實務學習，如問題導向式的PBL教學、實習、或是競賽等，培育優秀的資通訊數位人才。

教育部精進資通訊科技數位人才培育策略，接軌產業發展趨勢，以目標導向人才養成，連結物聯網、智慧製造等先導計畫成果資源及成功模式，並結合產研業師共同育才，為產業面臨數位經濟與智慧生活時代轉型創新之挑戰，培育量足質優的資通訊數位人才。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法