「最強中央處理器」發威！盧秀燕向中央討原民大學獎勵金

2019-05-29 22:36

〔即時新聞／綜合報導〕台中市長盧秀燕上任後頻頻將問題拋向中央，因此被網友送上「最強中央處理器」封號，還有網友KUSO成圖片在網路上瘋傳。今（29）日盧秀燕表示，中央今年未編列原民大學獎勵金給台中市，既然她被稱作「中央處理器」，就要去中央替原民大學獎勵金討回來。

綜合媒體報導，台中市原住民族部落大學開學典禮在今日舉行，身兼校長的盧秀燕穿著原住民服裝出席。致詞時盧秀燕表示，市政府利用各方經費500萬元開辦了今年的部落大學，按照往例中央還會額外給予一筆50萬元獎勵金，不過今年中央好像沒有編列這筆預算。盧秀燕表示，既然有人稱她是中央處理器，那他就要帶領大家去中央處理一下，把台中市的50萬元獎勵金要回來。

對於盧秀燕被封「中央處理器」，台中市議員張志忠、張玉嬿表示，盧秀燕上任以來，無論是重大交通建設、空污、后里輪胎廠失火、地方警力等各種問題，通通推給中央，被網友封為「最強中央處理器」，除了感受網民的幽默外，更對於身為台中人的無奈，光榮感消失殆盡；謝志忠更質問，如果通通都要中央負責，「那麼台中市民選擇盧秀燕到底有何意義」？

對此，台中市政府新聞局長吳皇昇回應表示，盧秀燕正全力擔任台中市這座大城市的「中央處理器」，為市民向中央爭取最大福祉。他也提醒民眾，惡意抹黑網路圖卡如病毒，應小心中毒。

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